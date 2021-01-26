Растет количество смертей среди вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna

Финляндия использует препараты Pfizer и Moderna для массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции нового типа. Недавно трое из привитых пациентов скончались.

Финляндия использует препараты Pfizer и Moderna для массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции нового типа. Недавно трое из привитых пациентов скончались.

Об этом сообщило финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере. По данным регулятора, привитые от COVID-19 граждане могли скончаться из-за болезней, которые были у них до вакцинации.

Ранее от 118 жителей Финляндии поступили жалобы на побочные эффекты после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Чаще всего у них отслеживались анафилактические аллергические реакции.