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15:29   26 Января 2021
Общество

Растет количество смертей среди вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna

Растет количество смертей среди вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna

Финляндия использует препараты Pfizer и Moderna для массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции нового типа. Недавно трое из привитых пациентов скончались.

Об этом сообщило финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере. По данным регулятора, привитые от COVID-19 граждане могли скончаться из-за болезней, которые были у них до вакцинации.

Ранее от 118 жителей Финляндии поступили жалобы на побочные эффекты после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Чаще всего у них отслеживались анафилактические аллергические реакции.

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#финляндия #смерть #вакцина #moderna #Pfizer

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