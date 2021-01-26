Третий день погромов в Нидерландах закончился взорванным мостом

Мэр Эйндховена уверен, что страна уверенно движется к гражданской войне.

Несколько дней подряд в Нидерландах не прекращаются протесты местных жителей против карантинных мер. Люди выходят на улицы Амстердама, Эйндховена и Роттердама, поджигают машины и закидывают камнями полицейских. За последнюю ночь (с 25 на 26 января) правоохранители арестовали около 150 человек, сообщает британская газета The Guardian.

Жителям Нидерландов не нравятся меры, которые ввели для борьбы с коронавирусом власти страны. С октября 2020 года на территории европейского государства закрылись бары и рестораны, а в декабре к ним присоединилась школы и магазины. На сегодняшний день число заболевших в Нидерландах снижается, однако власти не торопятся снимать ограничения, опасаясь новой волны заражений.

Протесты против карантинных мер начались еще на прошлой неделе. В минувшие выходные ситуация обострилась. 23 января в Нидерландах вступил в силу комендантский час: людям запретили появляться на улице с 21:00 до 04:30 без крайней необходимости. К «чрезвычайным причинам» относятся рабочие поездки (только при наличии специального разрешения от работодателя) и прогулки с собакой. Игнорировать ограничения также можно работникам службы доставки или экстренной помощи.

По заявлениям властей, подобный режим продлится до 10 февраля. За нарушение комендантского часа гражданин рискует получить штраф в размере 95 евро (примерно 8,5 тысяч рублей). Всего за несколько дней полицейские арестовали более 3,5 тысяч человек.

В первый день протестов, 24 января, на улицы вышли только жители Амстердама и Эйндховена. Акции не были одобрены правлениями городов, поэтому полиции пришлось разгонять митингующих водометами и слезоточивым газом. Двое правоохранителей пострадали от брошенных в них камней.

Also Riots in Amsterdam, Rotterdam, Breda and Other cities in the Netherlands. pic.twitter.com/9fjbGZwLD6 — Bertholt (@BertholtJ) January 25, 2021

В понедельник, 25 января, противники ограничений начали действовать куда более решительно. Местные СМИ сообщили, что организацией акций занялся лидер протестного движения «Нидерланды в сопротивлении» Мишель Рейджинга. Место встречи обозначалось на его странице в Facebook. Рейджинг предлагал сторонникам «попить кофе» на вокзальной площади в Амстердаме, а в комментариях ему отвечали, что «кофе собираются пить» не только в столице Нидерландов, но и в других крупных городах.

Под предводительством Рейджинга протестанты участвуют в стычках с полицией и высказывают свое недовольство не только карантинными мерами, но и политикой премьер-министра Марка Рютте. Последний не видит в происходящих событиях признаков «общественного недовольства».

«Начнем с того, что эти беспорядки недопустимы, и что у любого нормального человека все это может вызывать только возмущение. Мы действительно удивлены и задаемся вопросом, что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так», — заявил Рютте.

В ночь на вторник, 26 января, беспорядки вспыхнули даже в небольших селениях и нидерландских общинах, таких как Зволле, Амерсфоорт, Гауда, Харлем и Алкмар. Недовольные жгли автомобили, грабили магазины и закидывали полицейских тяжелыми предметами. В городке Урк участники акции подожгли небольшой мобильный центр для экспресс-тестирования на COVID-19. На одном из видео в Twitter можно понаблюдать, как неизвестные взрывают мост в пригороде Амстердама.

Rioters blow up a bridge in Amsterdam pic.twitter.com/0z0pCg6Ory — Subject Access (@SubjectAccesss) January 25, 2021

По последним данным, полицейские выписали уже 5 700 штрафов за нарушение комендантского часа. Мэр Эйндховена Джон Йорритсма предположил, что, если власти страны не смогут остановить беспорядки, Нидерланды вплотную «приблизятся к гражданской войне».

По состоянию на 26 января в стране зафиксировано 948 933 случая заражения коронавирусом.