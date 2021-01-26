Родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконном митинге

Родителей четырех подростков привлекли к административной ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированной акции в Москве 23 января.

Родителей четырех подростков привлекли к административной ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированной акции в Москве 23 января.

В субботу правоохранители задержали двух подростков 14 лет, а также 15-летнюю девушку и 17-летнего юношу, на которых был составлен административный протокол за нарушение порядка проведения митинга. Об этом написала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Instagram.