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15:22   26 Января 2021
Происшествия

Родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконном митинге

Родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконном митинге

Родителей четырех подростков привлекли к административной ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированной акции в Москве 23 января.

В субботу правоохранители задержали двух подростков 14 лет, а также 15-летнюю девушку и 17-летнего юношу, на которых был составлен административный протокол за нарушение порядка проведения митинга. Об этом написала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Instagram.

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