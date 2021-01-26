Россияне назвали главные трудности при поиске работы

Почти половина россиян (48%) считают, что самое сложное в поиске работы — найти подходящую вакансию. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Почти половина россиян (48%) считают, что самое сложное в поиске работы — найти подходящую вакансию. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Еще 40% респондентов сообщили, что им трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя. Для 36% россиян самым сложным в поиске работы является собеседование, а 27% участников поделились, что им непросто даются собеседования со службой безопасности и проверки на полиграфе.

Четверть россиян испытывают трудности с составлением резюме, 18% — с выполнением тестового задания, а 10% — с подготовкой сопроводительного письма.

При поиске работы большинство россиян (70%) ожидаемо обращают внимание на размер зарплаты. Больше половины (56%) — на требования и условия работодателей. Еще 43% участников исследования указали, что перед откликом внимательно изучают отзывы от сотрудников компании, а для 40% опрошенных важна репутация работодателя.

Кроме того, 35% россиянам важно наличие соцпакета у потенциального работодателя, 28% — расположение места работы, а 24% — командировки.

Опрос проводился в январе 2021 года во всех округах России. В нем участвовали 3,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее международная рекрутинговая компания Hays Response выяснила, что большая часть молодых соискателей (65%) при поиске работы смотрит на размер зарплаты. Такое мнение высказали 65% опрошенных. Почти 42% респондентов в первую очередь оценивают график предполагаемой работы.