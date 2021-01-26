Мособлсуд 28 января рассмотрит жалобу на законность ареста Навального

Мособлсуд проверит законность задержания блогера Алексея Навального 28 января. Задержанный просил о личном присутствии при рассмотрении жалобы.

Мособлсуд проверит законность задержания блогера Алексея Навального 28 января. Задержанный просил о личном присутствии при рассмотрении жалобы.

Блогера задержали в московском аэропорту, когда он вернулся из Германии. Следствие считает, что Навальный нарушил условия наказания по делу "Ив Роше". Его поместили в изолятор "Матросская тишина" на 30 суток. Защита фигуранта подала жалобу на задержание, суд рассмотрит ее 28 января.

Навального в 2014 году приговорили условно к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество и легализацию денежных средств. Ему назначили испытательный срок, равный пяти годам, позднее его продлили на год.