Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:17   26 Января 2021
Общество

Мособлсуд 28 января рассмотрит жалобу на законность ареста Навального

Мособлсуд 28 января рассмотрит жалобу на законность ареста Навального

Мособлсуд проверит законность задержания блогера Алексея Навального 28 января. Задержанный просил о личном присутствии при рассмотрении жалобы.

Блогера задержали в московском аэропорту, когда он вернулся из Германии. Следствие считает, что Навальный нарушил условия наказания по делу "Ив Роше". Его поместили в изолятор "Матросская тишина" на 30 суток. Защита фигуранта подала жалобу на задержание, суд рассмотрит ее 28 января.

Навального в 2014 году приговорили условно к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество и легализацию денежных средств. Ему назначили испытательный срок, равный пяти годам, позднее его продлили на год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #арест #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров