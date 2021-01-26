СКР просит арестовать обвиняемого в избиении силовика в Москве

Пресненский суд Москвы получил первое ходатайство об аресте участника незаконной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции.

Пресненский суд Москвы получил первое ходатайство об аресте участника незаконной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции.

Следственный комитет просил отправить под стражу Евгения Е. до 24 марта. Обвиняемого в нападении на правоохранителя ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил участия в демонстрации.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах 23 января. Митинги, организованные сторонниками основателя ФБК (признан иноагентом в РФ), сопровождались многочисленными провокациями в отношении стражей порядка.