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15:07   26 Января 2021
Происшествия

СКР просит арестовать обвиняемого в избиении силовика в Москве

СКР просит арестовать обвиняемого в избиении силовика в Москве

Пресненский суд Москвы получил первое ходатайство об аресте участника незаконной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции. 

Следственный комитет просил отправить под стражу Евгения Е. до 24 марта. Обвиняемого в нападении на правоохранителя ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил участия в демонстрации.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах 23 января. Митинги, организованные сторонниками основателя ФБК (признан иноагентом в РФ), сопровождались многочисленными провокациями в отношении стражей порядка.

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#ск #арест #незаконный митинг

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