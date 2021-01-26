Стало известно об улучшении состояния заразившейся коронавирусом Фрейндлих

Российская актриса Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная с коронавирусом, переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение.

Российская актриса Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная с коронавирусом, переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение.

Медики Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова перевели Алису Фрейндлих из палаты интенсивной терапии в обычную.

Это решение было принято в связи с улучшением состояния здоровья актрисы. Сейчас тяжесть течения заболевания можно назвать средней, пишет ФАН.

Напомним, звезду киноленты "Служебный роман" госпитализировали в конце декабря прошлого года. В Большом драматическом театре после этого сообщили, что она находится в реанимации, где получает кислородную поддержку.

Тогда у 86-летней актрисы было поражено около 36% легких. В прессе 12 января появилась информация, что состояние ее здоровья стабилизировалось, и она начала проходить физиотерапию и ЛФК.