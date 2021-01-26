В Госдуме предложили блокировать аккаунты блогеров за пропаганду незаконных митингов

С соответствующей инициативой выступил депутат Андрей Свинцов.

В Госдуме РФ предложили блокировать аккаунты блогеров, которые агитируют и пропагандируют несогласованные митинги в стране. Автором инициативы стал зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает РИА Новости.

Ранее комитет по информполитике представил отчет о недостоверных сообщениях в социальных сетях по поводу незаконных протестных акций в России 23 января. Документ направят в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

«Всего обнаружено 53 тем фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Поиск фейков осуществлялся с использованием ручного и автоматического мониторинга. Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok», — отмечают депутаты.

При этом составители отчета признали, что администрации ряда платформ оперативно реагируют на жалобы. Сложности возникают с мониторингом TikTok и YouTube из-за отсутствия технических возможностей по распознаванию голоса.

«Со всеми соцсетями без исключения выстроена эффективная работа по удалению вредоносного контента по требованию Роскомнадзора».

«Фейковые» сообщения по большей части касались якобы разрешения полиции применять огнестрельное оружие в отношении демонстрантов или намеренного отключения интернета.