Джузеппе Конте покинул пост премьер-министра Италии

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подал прошение об отставке президенту страны Серджо Маттарелле.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подал прошение об отставке президенту страны Серджо Маттарелле.

О планах политика, занимавшего пост премьер-министра с 1 июня 2018 года, стало известно в начале недели. Причиной называются разногласия в правящей коалиции, которая в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента после выхода партии "Живая Италия".

Впрочем, отставка может носить формальный характер: не исключено, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать правительство, которое будет пользоваться более широкой поддержкой.