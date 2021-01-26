В Литве обеспокоились сильным сокращением присутствия войск НАТО

По словам министра обороны страны, необходимо срочно улучшать военную инфраструктуру.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что военное присутствие союзников по блоку НАТО в стране может уменьшиться из-за проблем с инфраструктурой. Об этом политик заявил в эфире телеканала LRT.

По его словам, некоторые военные проекты сворачиваются еще на уровне общественных закупок. Виной тому — бюрократизация, констатировал Анушаускас.

«Для нас очень важно улучшать свою инфраструктуру, проводить эти работы слаженно и в срок. Иначе присутствие в Литве союзников совсем не прекратится, но может значительно уменьшиться», — посетовал министр.

В свою очередь, США и Германия выделяют «немалые суммы» на содержание в Литве инфраструктурных проектов, подчеркнул политик. В этом случае «деньги приходят намного быстрее».

К 2023 году в Литве планируют построить три новых военных городка в рамках улучшения инфраструктуры. Соответствующие изменения произойдут в Шяуляйском, Шилальском и Вильнюсском районах. В городах построят казармы, штаб, столовые, медицинские пункты, ремонтные мастерские и другие необходимые объекты.

Литва собирается построить три новых военных городка Министр обороны Литвы: "Начав этот сложный и долгосрочный проект, Министерство национальной обороны начало совершенно новый этап развития..." ПОДРОБНЕЕ: https://t.co/EoPUeWYxPI pic.twitter.com/anviumWMjb — All News (@AllNews64721985) November 13, 2020

Стоимость проекта оценивается в 168 миллионов евро. Соглашение с компанией Salvinta государство подпишет сроком на 15 лет. Первые годы планируется посвятить развитию самой инфраструктуры, а остальное время — ее обслуживанию.

Многонациональный батальон НАТО в Литве возглавляет Германия. Американские военные находятся в Вильнюсе на условиях ротации.