Twitter разрешит пользователям помечать «недостоверную информацию»

Соцсеть запускает программу, которая должна бороться с «вводящими в заблуждение» данными.

Социальная сеть Twitter запускает тест-версию программы Birdwatch, созданной для борьбы с дезинформацией. Представители соцсети считают, что люди приходят в Twitter за достоверными данными, которые помогают им оставаться в курсе событий. С помощью Birdwatch встать на защиту информации смогут сами пользователи, а не только модераторы, ответственные за недостоверный контент.

«Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которые они считают вводящими в заблуждение, и писать заметки, которые обеспечивают информативный контекст. Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации путем добавления комментариев, которым люди доверяют и считают ценными», — отмечают в Twitter.

???? Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB — Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021

Пока что Birdwatch работает в пилотном режиме, а ее возможностями может пользоваться только специальная команда «испытателей». В будущем систему интегрируют в социальную сеть, и пометки о «вводящей в заблуждение информации» станут видны каждому пользователю. Дату официального релиза программы представители Twitter не назвали.

«Мы знаем, что существует целый ряд проблем, связанных с созданием такой системы [Birdwatch], начиная с устойчивости к попыткам манипулирования, до обеспечения непредвзятого отношения к распределению участников. <…> Мы знаем, что это может быть сложно и иногда проблематично, но мы считаем, что это модель, над которой стоит поработать», – заключили в соцсети.

Разработчики предполагают, что Birdwatch поможет создать из пользователей Twitter ответственное сообщество, аналогичное пользователям сайта Wikipedia.