"Позволяют себе всякое": Соловьев рассказал о провокации ОМОН в Петербурге

Инцидент с пожилой петербурженкой и ОМОН является "хорошо подготовленной провокацией", уверен телеведущий Владимир Соловьев.

Инцидент с пожилой петербурженкой и ОМОН является "хорошо подготовленной провокацией", уверен телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист отреагировал на недавнее происшествие в Санкт-Петербурге в ходе передачи "Полный контакт". Сотрудник ОМОН толкнул женщину во время несанкционированного митинга. Она не удержала равновесие и упала.

"К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов, так же как и к тем, которые позволяют себе всякое", — пояснил Владимир Соловьев.

Силовики вели задержанного в ходе несогласованной акции мужчину, когда пожилая женщина неожиданно преградила путь правоохранителям, один из них оттолкнул ее. Телеведущий подчеркнул, что женщина сама начала препятствовать силовикам.