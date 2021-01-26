Штат Алабама сильно пострадал от разрушительного торнадо

Сильнейший торнадо обрушился на территорию американского штата Алабама.

Сильнейший торнадо обрушился на территорию американского штата Алабама.

Разгулявшаяся стихия повалила деревья, а также разрушила и повредила несколько домов. О природном катаклизме сообщают местные СМИ.

Также, по словам экстренных служб Алабамы, в городе Фултондейл был поврежден отель. В настоящее время в местах наибольшего урона от стихии работают спасатели. Информации о пострадавших в результате торнадо в Алабаме не поступало.

Ученые назвали условия для возникновения воздушных вихрей в России. По мнению специалистов Гидрометцентра, смерчи на территории РФ могут возникнуть только летом при наличии теплой поверхности, сообщал телеканал "360".