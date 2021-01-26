Мурашко назвал период сохранения иммунитета к коронавирусу

Период действия иммунитета к коронавирусу у людей, которые переболели инфекцией, назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Период действия иммунитета к коронавирусу у людей, которые переболели инфекцией, назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Стойкий иммунитет сохраняется до восьми месяцев, сообщил Мурашко. Он добавил, что ученые продолжают проводить соответствующие исследования. До этого врач рассказал, есть ли отличия между антителами к коронавирусу, полученными после вакцинации и после перенесенной инфекции, сообщает телеканал "360".

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