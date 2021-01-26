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14:00   26 Января 2021
Общество

Мурашко назвал период сохранения иммунитета к коронавирусу

Мурашко назвал период сохранения иммунитета к коронавирусу

Период действия иммунитета к коронавирусу у людей, которые переболели инфекцией, назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Стойкий иммунитет сохраняется до восьми месяцев, сообщил Мурашко. Он добавил, что ученые продолжают проводить соответствующие исследования. До этого врач рассказал, есть ли отличия между антителами к коронавирусу, полученными после вакцинации и после перенесенной инфекции, сообщает телеканал "360".

Актуальная информация о коронавирусе в России и в мире расположена на портале стопкоронавирус.рф. Новые данные публикуются каждые 24 часа.

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#иммунитет #коронавирус #Мурашко

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