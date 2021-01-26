Коронавирус разорил любимый паб Толкина в Оксфорде

Исторический паб The Lamb and Flag простоял 450 лет. Он прекратит работу 31 января.

Исторический паб The Lamb and Flag («Ягненок и флаг»), расположенный в центре Оксфорда, закрылся из-за убытков. Как пишет Reuters, 450-летнее заведение не пережило ограничения, связанные с пандемией.

По данным издания, паб был основан в 1566 году, а в 1613 году он переехал на то место, где работал по настоящее время. Среди гостей заведения — студенты, ученые и выдающиеся писатели. Любили бывать в пабе автор «Властелина колец» Джон Толкин и его друг Клайв Льюис, написавший цикл «Хроники Нарнии».

The Lamb and Flag принадлежит колледжу Святого Иоанна, который входит в состав Оксфордского университета, отмечает агентство. С 1997 года колледж направляет прибыль паба на стипендии. Впрочем закрытие паба не повлияет на выплаты стипендий — теперь учебное заведение будет выплачивать их напрямую.

Коммерческие неудачи паба за последние 12 месяцев показали, что он «не является финансово жизнеспособным», сообщил агентству представитель колледжа Стив Элстон. Заведение прекратит работу 31 января.

В свою очередь Дэйв Ричардсон, представитель британской независимой добровольной потребительской организации «Campaign for Real Ale» (CAMRA), которая занимается продвижением настоящего эля и британских пабов, заявил, что «The Lamb and Flag» был одним из самых традиционных заведений Оксфорда.

«В нем не было ни телевизора, ни музыкального автомата, ни музыки вовсе Это было место, куда люди приходили для разговоров, и чтобы насладиться традиционной исторической обстановкой. Все это создавалось многими поколениями людей — студентами, жителями города, теми, кто приехал издалека» — сказал Ричардсон.

В Великобритании с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Британцы могут покидать дома только в случае крайней необходимости: для похода за продуктами или к врачу, для занятий спортом и поездок на работу, если нет возможности работать удаленно. Магазины, не продающие товары первой необходимости, закрыты.

Ресторанам разрешили продавать на вынос еду, но не алкоголь.

Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране могут продлить до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточить.