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13:52   26 Января 2021
Политика

Бывший посол США в Марокко хочет добиться удаления Telegram из Google Play

Бывший посол США в Марокко хочет добиться удаления Telegram из Google Play

Экс-посол Америки в Марокко Марк Гинзберг возмутился, что руководство Google не реагирует на "угрозы", которые якобы распространяются через российское приложение Telegram.

Марк Гинзберг потребовал через суд у руководства компании Google удаления Telegram из Google Play. По его словам, в российском мессенджере якобы распространяются угрозы, экстремистские высказывания, а также призывы, разжигающие ненависть.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — заявил Гинзберг.

Ранее СМИ публиковали информацию, что российское приложение Telegram стало вторым по скачиваемости в Соединенных Штатах.

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#сша #google #telegram

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