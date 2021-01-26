Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на пост госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на пост госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича.

Александр Лукашенко, назначивший госсекретарем Совета безопасности страны Александра Вольфовича, заявил, что обсуждал решение о его переходе в Совбез с заинтересованными лицами. Назначая Вольфовича на пост госсекретаря, белорусский лидер подчеркнул, что в мире наступили непростые времена.

"Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что министр обороны страны Виктор Хренин поддержал кандидатуру Вольфовича. Он отметил, что более подготовленного человека на эту должность в настоящее время нет.