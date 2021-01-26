Полиция раскрыла махинации в поликлинике МВД

Руководителей поликлиники МВД задержали за многолетнюю коррупцию.

Руководителей поликлиники МВД задержали за многолетнюю коррупцию.

Инцидент произошел в медучреждении, где обслуживались сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии. Махинации обнаружили работники Управления собственной безопасности полиции.

Согласно имеющейся информации, в мошеннических схемах были замешаны руководитель поликлиники и двое его заместителей. На протяжении не менее двух лет они предоставляли фиктивные справки по инвалидности, полученной во время службы, силовикам, обслуживающимся в учреждении. "Такса" за одну такую справку — 200 тысяч рублей, а страховые выплаты по предоставленной справке составляли до 1 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд в Петербурге рассмотрит дело ОПГ о махинациях в автосалонах.