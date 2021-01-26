Мишустин заявил о скором поступлении в гражданский оборот третьей вакцины от COVID-19

Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.

Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это позволит расширить процесс вакцинации и сделать его более доступным для граждан.

"Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", — подчеркнул глава правительства.

Третья отечественная вакцина под названием "КовиВак" из нейтрализованного SARS-Cov-2 разработана в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Первые две вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже широко применяются.