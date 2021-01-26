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13:34   26 Января 2021
Общество

Мишустин заявил о скором поступлении в гражданский оборот третьей вакцины от COVID-19

Мишустин заявил о скором поступлении в гражданский оборот третьей вакцины от COVID-19

Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это позволит расширить процесс вакцинации и сделать его более доступным для граждан.

"Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", — подчеркнул глава правительства.

Третья отечественная вакцина под названием "КовиВак" из нейтрализованного SARS-Cov-2 разработана в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Первые две вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже широко применяются.

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#россия #вакцина #мишустин #коронавирус

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