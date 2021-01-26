Британские журналисты с удивлением обнаружили союзника у «Северного потока-2»

Парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания одобрил создание экологического фонда.

Авторы британского издания The Financial Times констатировали, что у России появился надежный союзник в деле достройки газопровода «Северный поток-2». Речь идет об экологическом фонде, создание которого одобрил парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ). Организация создана для того, чтобы помочь достроить газопровод, вопреки санкциям США.

Британские журналисты назвали появление такого союзника у «СП-2» неожиданным.

«Упомянутый фонд появился в чувствительный момент в области немецко-американских отношений, поскольку президент Джо Байден пытается перезагрузить отношения, осложнившиеся в период президентства Дональда Трампа», — пишет The Financial Times.

«Северный поток — 2» — магистральный газопровод по дну Балтийского моря, от берегов РФ до Германии. Его должны были достроить в 2020 году, но планы сорвал Вашингтон масштабным пакетом санкций. США пытаются заставить Европу покупать свой сжиженный природный газ по гораздо более высокой цене.

В середине января российская баржа-трубоукладчик «Фортуна» вернулась к строительству «СП-2» в территориальных водах Дании.