Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:25   26 Января 2021
Политика

Республиканцев не устроила политика Байдена на посту президента США

Республиканцев не устроила политика Байдена на посту президента США

Политика президента США Джо Байдена не устраивает республиканцев, заявил представитель Республиканской партии в Конгрессе США Кевин Маккарти.

По словам политика, действия Байдена направлены против граждан Америки, так как он якобы лишает людей рабочих мест, давая работу мигрантам и нелегалам. Также Маккарти упрекнул Байдена за выстраивание политики с Россией и Китаем вместо того, чтобы "решать проблемы американцев".

"Байден ставит Америку на последнее место, а Китай — на первое", — возмутился конгрессмен.

Маккарти выразил уверенность, что Байден не сдержит обещание о единстве граждан США, которое произносил на инаугурации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #республиканцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров