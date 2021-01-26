Республиканцев не устроила политика Байдена на посту президента США

Политика президента США Джо Байдена не устраивает республиканцев, заявил представитель Республиканской партии в Конгрессе США Кевин Маккарти.

Политика президента США Джо Байдена не устраивает республиканцев, заявил представитель Республиканской партии в Конгрессе США Кевин Маккарти.

По словам политика, действия Байдена направлены против граждан Америки, так как он якобы лишает людей рабочих мест, давая работу мигрантам и нелегалам. Также Маккарти упрекнул Байдена за выстраивание политики с Россией и Китаем вместо того, чтобы "решать проблемы американцев".

"Байден ставит Америку на последнее место, а Китай — на первое", — возмутился конгрессмен.

Маккарти выразил уверенность, что Байден не сдержит обещание о единстве граждан США, которое произносил на инаугурации.