Высокий индекс омега-3 снижает риск смерти от коронавируса

Первые доказательства того, что высокий уровень омега-3 в организме способен снизить риск смерти от коронавируса, предоставил коллектив исследователей.

Первые доказательства того, что высокий уровень омега-3 в организме способен снизить риск смерти от коронавируса, предоставил коллектив исследователей.

Специалисты провели научную работу с участием 100 пациентов, которые попали в больницу с коронавирусной инфекцией. При поступлении у них брали образцы крови. Пробы проанализировали на индекс Омега-3 в ходе клинических испытаний.

Результаты показали, что риск смерти от заболевания был в четыре раза выше у пациентов с низкими показателями вещества. Научная работа является пилотной. Ученые планируют продолжить исследования. До этого невролог сообщил, что Омега-3 может помочь в восстановлении обоняния после коронавируса, передает телеканал "360".