Вокалистка группы "Восток" найдена мертвой на юге Москвы

Солистка российской поп-группы "Восток" Натэлла Ас обнаружена мертвой под окнами своего дома в Теплом Стане.

Солистка российской поп-группы "Восток" Натэлла Ас обнаружена мертвой под окнами своего дома в Теплом Стане.

Случайный прохожий вызвал скорую помощь, когда увидел тело женщины возле одного из домов на южной окраине Москвы. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшей — ею оказалась певица Натэлла Ас. О трагедии сообщает kp.ru.