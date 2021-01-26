13:18 26 Января 2021Происшествия
Вокалистка группы "Восток" найдена мертвой на юге Москвы
Солистка российской поп-группы "Восток" Натэлла Ас обнаружена мертвой под окнами своего дома в Теплом Стане.
Солистка российской поп-группы "Восток" Натэлла Ас обнаружена мертвой под окнами своего дома в Теплом Стане.
Случайный прохожий вызвал скорую помощь, когда увидел тело женщины возле одного из домов на южной окраине Москвы. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшей — ею оказалась певица Натэлла Ас. О трагедии сообщает kp.ru.