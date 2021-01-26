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13:17   26 Января 2021
Политика

Зеленский в день рождения не получил поздравлений от глав США, ФРГ и Франции

Зеленский в день рождения не получил поздравлений от глав США, ФРГ и Франции

Западные коллеги президента Украины Владимира Зеленского проигнорировали его день рождения.

Владимир Зеленский в день рождения не дождался поздравлений от руководителей западных стран. В числе тех, кто забыл о празднике Зеленского, глава Соединенных Штатов Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон. Примечательно, что президент Украины в 2020 году поздравлял Меркель и Макрона.

Список глав государств, которые вспомнили о празднике руководителя Незалежной был размещен администрацией украинского президента. Отмечается, что вспомнил о значимой для политика дате лишь председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

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#президент #день рождения #зеленский

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