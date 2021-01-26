Американские избиратели показали высокий уровень доверия Байдену

Проведенный американским изданием The Hill опрос показал, что уровень одобрения политики нового президента США Джо Байдена превышает 60%.

Проведенный американским изданием The Hill опрос показал, что уровень одобрения политики нового президента США Джо Байдена превышает 60%.

Джо Байден занял пост президента США с довольно большим кредитом доверия, пишет The Hill. Издание совместно с социологической компанией HarrisX провело опрос, по итогам которого 63% опрошенных избирателей поддержали общее направление деятельности Байдена в его нынешней должности.

В вопросах международной политики деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, в борьбе с пандемией — 69%. В аспектах экономики, борьбе с терроризмом и в создании рабочих мест участники опроса продемонстрировали одинаковый уровень поддержки президента — 61%. Меньше всего американцы одобряют политику нового президента в вопросах миграции.

Опрос проводился в течение двух суток после инаугурации избранного президента — 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент.