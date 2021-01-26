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13:16   26 Января 2021
Политика

Американские избиратели показали высокий уровень доверия Байдену

Американские избиратели показали высокий уровень доверия Байдену

Проведенный американским изданием The Hill опрос показал, что уровень одобрения политики нового президента США Джо Байдена превышает 60%.

Джо Байден занял пост президента США с довольно большим кредитом доверия, пишет The Hill. Издание совместно с социологической компанией HarrisX провело опрос, по итогам которого 63% опрошенных избирателей поддержали общее направление деятельности Байдена в его нынешней должности.

В вопросах международной политики деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, в борьбе с пандемией — 69%. В аспектах экономики, борьбе с терроризмом и в создании рабочих мест участники опроса продемонстрировали одинаковый уровень поддержки президента — 61%. Меньше всего американцы одобряют политику нового президента в вопросах миграции.

Опрос проводился в течение двух суток после инаугурации избранного президента — 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент.

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