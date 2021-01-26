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13:12   26 Января 2021
Политика

Путин произнесет объемную речь на форуме в Давосе

Путин произнесет объемную речь на форуме в Давосе

Президент России Владимир Путин выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выступление Владимира Путина состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. Речь главы государства будет объемной и интересной, отметил представитель Кремля. Однако он не раскрыл тему содержания речи российского лидера.

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