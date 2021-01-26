Путин произнесет объемную речь на форуме в Давосе

Президент России Владимир Путин выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявили в Кремле.

Президент России Владимир Путин выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выступление Владимира Путина состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. Речь главы государства будет объемной и интересной, отметил представитель Кремля. Однако он не раскрыл тему содержания речи российского лидера.