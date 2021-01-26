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13:11   26 Января 2021
Происшествия

Кремль не считает своей прерогативой выносить приговор Навальному

Кремль не считает своей прерогативой выносить приговор Навальному

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение по делу Алексея Навального может принимать только суд.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что объявление Навального или любого другого гражданина РФ виновным в чем-либо — это не прерогатива Кремля. По словам Пескова, такими вещами может заниматься только суд.

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