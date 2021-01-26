Журова оценила возможности США перенести Олимпиаду-2021 во Флориду

Ранее власти Флориды предложили принять летние Игры у себя вместо Токио. По мнению Светланы Журовой, американский штат не успеет подготовиться к лету.

Власти Флориды предложили перенести летние Олимпийские игры-2021 из Японии в США. Соответствующее обращение президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху направил глава финансового управления штата Джимми Патронис.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что японские власти сомневаются насчет проведения соревнований в Токио из-за пандемии коронавируса. В частности, агентство «Киодо» сообщило, что правительство рассматривает варианты организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом либо с сокращенным числом зрителей, либо вообще за «закрытыми дверями».

Газета The Times и вовсе сообщила, что решение об отмене соревнований негласно принято на уровне префектуры Токио. Теперь власти якобы нацелены на проведение Игр в 2032 году. Впрочем, подобную информацию опроверг заместитель генсека правительства Японии Манабу Сакаи.

Тем не менее, Патронис в письме сослался на распространенные в медиа сообщения:

«Поскольку в СМИ японские лидеры "в частном порядке" слишком обеспокоены пандемией, чтобы Олимпийские игры 2021 года состоялись, еще есть время для того, чтобы направить группу по выбору места во Флориду, обсудить с властями штата и правительством проведение Олимпийских игр во Флориде», — приводит текст обращения ABC Action News.

По словам чиновника, Флорида обладает необходимыми условиями для проведения мировых соревнований. Спортивные мероприятия были разрешены в штате на протяжении всей пандемии.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова усомнилась в намерении японских властей отменить Олимпиаду-2021. По ее словам, окончательно об их решении станет известно только в конце марта.

«Неожиданно в прессе появилась такая информация — странный вброс. Пока, насколько я знаю, они это опротестовывают, и организационный комитет не подтвердил. Да, у них население пока в некоем таком недоумении находится, сомневаются, стоит ли проводить Олимпиаду. Но у Токио дедлайн насчет того, будет соревнование или нет, стоит на конец марта, чтобы было уже понимание», — сказала спортсменка в комментарии «Политике Сегодня».

По словам депутата Госдумы РФ, переносить Олимпиаду в другой город, который ранее не принимал у себя таких крупных спортивных мероприятий, еще более рискованно, чем оставлять право проведения Игр за Японией.

«Я не верю, что какой-то город возьмет вот так и справится. Потому что это не чемпионат мира по одному виду спорта, а полноценные Олимпийские игры. Флорида еще не проводила Олимпиаду и за полгода не сможет полностью подготовиться к ней: обеспечить не только рядовые меры безопасности, но и дополнительные, ковидные. Это новый вызов такой. Придется менять концепцию: это реально очень сложно. Столько объектов, которые должны быть готовы», — объяснила Журова.

Кроме того, собеседница издания напомнила про эпидемиологическую ситуацию в США. В одной только Флориде официально зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения инфекцией, а общее количество смертей перевалило за 25 тыс. человек. При этом в целой Японии число заразившихся составляет чуть более 370 тыс., тогда как смертей — 5 248.

«Конечно, ситуация с коронавирусом в той же Америке оставляет желать лучшего, и это опасно. Многие сборные могут тоже возмутиться. Япония более подконтрольна в этом плане, там ситуация стабилизировалась. Но если население Японии будет очень жестко протестовать против Олимпиады, не думаю, что правительство пойдет против своих людей. Они могут предложить более жесткие условия: только спортсмены, без болельщиков», — не сомневается политик.

Вместо Флориды Журова предложила рассмотреть другие города, например, Лондон или Рио-де-Жанейро. Великобритания принимала у себя Игры в 2012 году, а Бразилия — в 2016. По словам конькобежки, бывшим олимпийским столицам будет на порядок проще организовать грядущее мероприятие в силу недавнего опыта.

«На самом деле, в этом смысле проще провести Олимпиаду Лондону или Рио-де-Жанейро. Хотя в последнем их вряд ли проведут, потому что и прошлые игры им и так нелегко дались. Но всегда легче проводить игры в стране, которая 4 года назад принимала Олимпиаду. Но Флориде в такие сроки точно не успеть. Через год — да. К этому моменту любая страна может как-то мобилизоваться. Но и Япония вряд ли откажется, поэтому не надо ее лишать этой возможности», — подытожила Журова.

Первоначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года. Из-за коронавируса ее перенесли на лето 2021. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не будет выступать за то или иное решение относительно Игр.