Полиция задержала двоих участников несогласованного митинга в Москве

Двое участников несанкционированной акции протеста в Москве были задержаны столичной полицией по подозрению в применении насилия в отношении силовиков.

Двое участников несанкционированной акции протеста в Москве были задержаны столичной полицией по подозрению в применении насилия в отношении силовиков.

Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завело уголовные дела в рамках статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно версии следствия, 23 января один мужчина, который участвовал в незаконном митинге на Пушкинской площади, несколько раз ударил полицейского по голове. Другой подозреваемый не отреагировал на законные требования сотрудника полиции остановить машину и наехал на правоохранителя.