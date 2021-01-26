Генсек СЕ назвала настоящую причину срыва ее визита на Украину

Украинские власти сорвали визит генсека Совета Европы в страну. Об этом рассказала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Украинские власти сорвали визит генсека Совета Европы в страну. Об этом рассказала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

По ее словам, власти Киева не создали нужных условий для ее визита. Пейчинович-Бурич рассказала, что готовилась к посещению Украины в 2020 году и обсуждала это на встрече с Зеленским в конце 2019 года. В результате официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с Зеленским на Украине.

"Я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", — сообщила Пейчинович-Бурич во время пленарной сессии.

Ранее депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что желание Киева объединиться с европейской энергосистемой станет нелегким путем для народа Украины.