13:04 26 Января 2021Политика
Генсек СЕ назвала настоящую причину срыва ее визита на Украину
Украинские власти сорвали визит генсека Совета Европы в страну. Об этом рассказала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.
Украинские власти сорвали визит генсека Совета Европы в страну. Об этом рассказала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.
По ее словам, власти Киева не создали нужных условий для ее визита. Пейчинович-Бурич рассказала, что готовилась к посещению Украины в 2020 году и обсуждала это на встрече с Зеленским в конце 2019 года. В результате официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с Зеленским на Украине.
"Я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", — сообщила Пейчинович-Бурич во время пленарной сессии.
Ранее депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что желание Киева объединиться с европейской энергосистемой станет нелегким путем для народа Украины.