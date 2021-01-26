13:02 26 Января 2021Политика
Россия и Иран намерены углубленно обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе
Россия и Иран заинтересованы в углублении диалога по ряду региональных вопросов, в том числе вокруг Нагорного Карабаха.
Россия и Иран заинтересованы в углублении диалога по ряду региональных вопросов, в том числе вокруг Нагорного Карабаха.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Отмечается, что страны имеют обоюдный интерес к более детальному рассмотрению ситуации в регионе.
"Мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Карабаха", — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Армении Ара Айвазян обсудили способны решения гуманитарных вопросов и налаживание кооперации в регионе.