Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:02   26 Января 2021
Политика

Россия и Иран намерены углубленно обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе

Россия и Иран намерены углубленно обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе

Россия и Иран заинтересованы в углублении диалога по ряду региональных вопросов, в том числе вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Отмечается, что страны имеют обоюдный интерес к более детальному рассмотрению ситуации в регионе.

"Мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Карабаха", — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Армении Ара Айвазян обсудили способны решения гуманитарных вопросов и налаживание кооперации в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #мид #иран #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров