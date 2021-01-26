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13:01   26 Января 2021
Политика

Кремль рассказал о владельце дворца из видео Навального

Кремль рассказал о владельце дворца из видео Навального

Информацию о владельце постройки в Геленджике из "расследования" российского блогера Алексея Навального озвучили в Кремле.

Дворец принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Однако оглашать их имена было бы некорректно, пояснили в Кремле.

"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Постройка является широко известным в Геленджике объектом. Один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют зданием, добавил Песков.

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#кремль #навальный #дворец

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