Кремль рассказал о владельце дворца из видео Навального

Информацию о владельце постройки в Геленджике из "расследования" российского блогера Алексея Навального озвучили в Кремле.

Информацию о владельце постройки в Геленджике из "расследования" российского блогера Алексея Навального озвучили в Кремле.

Дворец принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Однако оглашать их имена было бы некорректно, пояснили в Кремле.

"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Постройка является широко известным в Геленджике объектом. Один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют зданием, добавил Песков.