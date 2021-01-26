Крым готовит для Совета Европы презентацию водной блокады Киева

Власти полуострова хотят показать европейцам, на какие меры решилась Украина после присоединения Крыма к России.

Как только пандемия коронавируса пойдет на спад, со специальным визитом в Крым прибудет комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуня Миятович. Власти полуострова ждут посла с нетерпением и хотят показать ему все последствия, с которыми столкнулись крымчане в результате водной блокады со стороны Украины. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверен, что мир должен увидеть условия, в которых живут жители региона по вине Киева.

«Мы бы показали комиссару [Миятовичу] пустующий Северо-Крымский канал и рассказали, как его перекрыла Украина. Показали бы построенный энергомост из Краснодарского края и рассказали, как Украина в свое время взорвала опоры на своей территории и оставила полуостров без электричества. Мы показали бы новые детские сады, школы, дороги, Крымский мост. Пусть тогда в Совете Европы сделают выводы, кто действительно нарушает права человека», — сказал Фикс.

Эту информацию подтвердил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он посоветовал комиссару Совета Европы не бояться коронавируса, а привиться российской вакциной «Спутник V».

«Надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу», — заявил Гемпель.

На Украине же надеются, что Дуня Миятович до Крыма не доедет. Национальное информационное агентство «Укринформ» пишет, что комиссару по правам человека мешает попасть на территорию «оккупированного» полуострова далеко не вирус COVID-19, а российские власти, которые «не позволяют легально въезжать в Крым через территорию Украины».

По словам генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, Украина является «одной из самых важных стран» для СЕ, поэтому визит Миятовича в Крым – лишь вопрос времени. Комиссар сможет оценить обстановку и отметить некоторые признаки «украинского варварства», однако объективного доклада от него ждать не стоит, убежден зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

«Я не жду от этого [визита Миятовича в Крым] каких-то серьезных и оптимистичных последствий, поскольку стратегия Запада в отношении России остается на месте. А она основана на главном поводе для конфронтации с Москвой – воссоединении Крыма с РФ, которое многие государства называют "оккупацией". После прихода к власти Джозефа Байдена эта стратегия с подачи США будет только усиливаться, поэтому никаких шагов после визита Миятовича Совет Европы, я считаю, не предпримет», — посетовал общественник.

Страны коллективного Запада используют Украину, как территорию эскалации агрессии против России, добавил Форманчук. В этой части все же стоит признать, что новость о готовящемся визите комиссара СЕ по правам человека в Крым не может не радовать. Это значит, что «границы этой агрессии размываются», а страны Европы готовы вести диалог и пересмотреть позицию по Крыму. Все больше политиков готовы сотрудничать с Москвой даже несмотря на антироссийскую пропаганду со стороны Киева, подытожил эксперт.

Интересы нового американского президента на Украине уже давно известны. В октябре 2020 года в Соединенных Штатах разгорелся скандал из-за того, что вскрылись тесные связи Байдена-младшего с украинским бизнесом, в частности с украинской корпорацией Burisma.

Справка ПС

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в последнее время они сильно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года подают воду по графику.