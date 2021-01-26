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12:59   26 Января 2021
Общество

Песков прокомментировал участие несовершеннолетних в субботних акциях

Песков прокомментировал участие несовершеннолетних в субботних акциях

Кремль обратил внимание на возрастную категорию участников несогласованных протестных акций в поддержку блогера-провокатора Алексея Навального, прошедших 23 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в незаконных митингах преобладающая доля протестующих была моложе 18 лет. Он считает, что это связано с желанием молодых людей "поучаствовать в шумной тусовке". Представитель Кремля также связывает это с "юношеским любопытством".

"Но детям нужно объяснять, насколько это опасно", — добавил Песков на пресс-подходе.

МВД и Генпрокуратура ранее неоднократно предупреждали о незаконности проведения несогласованных митингов и об ответственности за их посещение. В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.

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#песков #протестные акции #митинги #23 января

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