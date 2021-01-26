12:56 26 Января 2021Происшествия
Водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС под Воронежем
Злоумышленник был пьян и ударил правоохранителя отверткой в ответ на предложение пройти медицинское освидетельствование.
Злоумышленник был пьян и ударил правоохранителя отверткой в ответ на предложение пройти медицинское освидетельствование.
Нападение на автоинспектора случилось в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС заметили припаркованный на обочине автомобиль и пригласили 39-летнего водителя пройти медицинское освидетельствование, поскольку мужчина был нетрезв. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по Воронежской области.