Водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС под Воронежем

Злоумышленник был пьян и ударил правоохранителя отверткой в ответ на предложение пройти медицинское освидетельствование.

Злоумышленник был пьян и ударил правоохранителя отверткой в ответ на предложение пройти медицинское освидетельствование.

Нападение на автоинспектора случилось в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС заметили припаркованный на обочине автомобиль и пригласили 39-летнего водителя пройти медицинское освидетельствование, поскольку мужчина был нетрезв. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по Воронежской области.