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15:13   26 Января 2021
Политика

Китай строит стены на границе с соседями, чтобы помешать бегству граждан

Китай строит стены на границе с соседями, чтобы помешать бегству граждан

Китайская Народная Республика приступила к строительству новых пограничных стен вдоль границ с Вьетнамом и Мьянмой, сообщает Австралийская радиовещательная корпорация. 

К концу 2021 года планируется построить около двух тысяч километров стены на границе с Мьянмой. По всей длине ограждения установят  систему камер Skynet и инфракрасную сигнализацию.

Ранее Китай обвинил незаконно пересекающих границу граждан Мьянмы в распространении COVID-19, тем самым обосновал свои недавние меры по усилению пограничного контроля с этой страной. Но Радио Свободная Азия утверждает, что китайское правительство укрепило барьер, «чтобы предотвратить бегство своих граждан в Мьянму».

Что касается пограничной стены с Вьетнамом, то усиление контроля на границе совпадает с недавним ростом числа китайских трудовых мигрантов, задержанных в этой стране.

Китай строит стену на границе с Вьетнамом, чтобы предотвратить бегство граждан

«Пограничное управление общественной безопасности Вьетнама сообщило об аресте более 100 безбилетных пассажиров из Гуанси вблизи китайской границы. Мигранты потеряли работу на заводах в южной китайской провинции Гуандун и надеялись найти работу во Вьетнаме», — сообщает Радио Свободная Азия.

Также радиостанция ссылается на видеозаписи, где китайские граждане массово собираются возле границы Китая с Вьетнамом.

«20 октября в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой около 1000 китайских рабочих-мигрантов собираются возле пограничного пункта в Гуанси», — сообщает радиостанция. 

Ранее глава Пентагона в разговоре с министром обороны Японии подтвердил, что США готовы встать на сторону Японии в случае угрозы со стороны Китая.

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