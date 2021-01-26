Китай строит стены на границе с соседями, чтобы помешать бегству граждан

К 2022 году планируется построить более 2000 километров ограды.

Китайская Народная Республика приступила к строительству новых пограничных стен вдоль границ с Вьетнамом и Мьянмой, сообщает Австралийская радиовещательная корпорация.

К концу 2021 года планируется построить около двух тысяч километров стены на границе с Мьянмой. По всей длине ограждения установят систему камер Skynet и инфракрасную сигнализацию.

Ранее Китай обвинил незаконно пересекающих границу граждан Мьянмы в распространении COVID-19, тем самым обосновал свои недавние меры по усилению пограничного контроля с этой страной. Но Радио Свободная Азия утверждает, что китайское правительство укрепило барьер, «чтобы предотвратить бегство своих граждан в Мьянму».

Что касается пограничной стены с Вьетнамом, то усиление контроля на границе совпадает с недавним ростом числа китайских трудовых мигрантов, задержанных в этой стране.

«Пограничное управление общественной безопасности Вьетнама сообщило об аресте более 100 безбилетных пассажиров из Гуанси вблизи китайской границы. Мигранты потеряли работу на заводах в южной китайской провинции Гуандун и надеялись найти работу во Вьетнаме», — сообщает Радио Свободная Азия.

Также радиостанция ссылается на видеозаписи, где китайские граждане массово собираются возле границы Китая с Вьетнамом.

«20 октября в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой около 1000 китайских рабочих-мигрантов собираются возле пограничного пункта в Гуанси», — сообщает радиостанция.

Ранее глава Пентагона в разговоре с министром обороны Японии подтвердил, что США готовы встать на сторону Японии в случае угрозы со стороны Китая.