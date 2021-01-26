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12:39   26 Января 2021
Происшествия

СК рассматривает необходимость заведения уголовных дел о "массовых беспорядках"

СК рассматривает необходимость заведения уголовных дел о "массовых беспорядках"

Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело о "массовых беспорядках" в результате несогласованной акции в поддержку недавно арестованного блогера Алексея Навального.

Решение о необходимости возбуждения дела будет принято после сбора всех необходимых материалов, пишут СМИ. Следственный комитет Москвы уже завел шесть уголовных дел о применении насилия в отношении работников правоохранительных органов.

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#ск #следственный комитет #беспорядки

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