СК рассматривает необходимость заведения уголовных дел о "массовых беспорядках"

Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело о "массовых беспорядках" в результате несогласованной акции в поддержку недавно арестованного блогера Алексея Навального.

Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело о "массовых беспорядках" в результате несогласованной акции в поддержку недавно арестованного блогера Алексея Навального.

Решение о необходимости возбуждения дела будет принято после сбора всех необходимых материалов, пишут СМИ. Следственный комитет Москвы уже завел шесть уголовных дел о применении насилия в отношении работников правоохранительных органов.