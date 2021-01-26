Эстонский лидер сформировала новый состав правительства

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новую правящую коалицию после отставки с поста премьера Юри Ратаса. Об этом сообщает канцелярия президента.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новую правящую коалицию после отставки с поста премьера Юри Ратаса. Об этом сообщает канцелярия президента.

По информации канцелярии эстонского главы, новое правительство утвердили в 8:44 утра по местному времени. Кандидаты в новый кабмин Эстонии были предложены праволиберальной Партией реформ и Центристской партией. До конца дня главы министерств принесут присягу в парламенте.

Рийгикогу 25 января предоставил право сформировать новое правительство председателю Партии реформ Кае Каллас. За ее решение проголосовали 70 депутатов, 30 были против, один парламентарий участия в голосовании не принял.

Соглашение о создании новой правящей коалиции было подписано Каллас и лидером Центристской партии Юри Ратасом ранее в тот же день. Решение о создании нового правительства эстонские власти приняли после отставки с должности премьер-министра Ратаса. Он покинул пост из-за коррупционного скандала.