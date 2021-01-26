ЦИК опроверг голосование по вопросу выноса тела Ленина из Мавзолея

Ранее сообщалось, что москвичам предложат проголосовать по поводу дальнейшей судьбы вождя.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова опровергла информацию о том, что якобы будет проведено электронное голосование по вопросу захоронения тела Ленина.

«В апреле 2021 года мы действительно проведем тренировку системы дистанционного электронного голосования. В прошлом году в ходе тренировки голосующим предлагалось выбрать из перечня главную достопримечательность региона. Думаю, что и в этот раз мы пойдем по этому пути. Никаких провокационных вопросов, конечно, не будет. Тем более таких, как болезненная для значительной части нашего общества тема выноса тела Ленина из Мавзолея», — сообщила Памфилова.

Ранее, один из собеседников газеты «Ведомости» предположил, что во время тестирования системы электронного голосования в Москве могут узнать мнение жителей столицы по вопросу дальнейшего сохранения тела вождя революции.

Тема предания земле Ленина возникает с регулярной периодичностью. Тело вождя мирового пролетариата находится на Красной площади уже 97 лет. Ранее «Политика Сегодня» писала об истории создания Мавзолея.