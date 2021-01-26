"Страшнейший удар": дочь рассказала о "надругательстве" над телом Легкоступовой

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль с возмущением прокомментировала слухи о том, что близкие якобы надругалась над телом певицы после смерти.

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль с возмущением прокомментировала слухи о том, что близкие якобы надругалась над телом певицы после смерти.

Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась почти полгода назад, но вокруг ее гибели продолжают ходить всевозможные слухи. Ряд СМИ сообщил о том, что ее близких якобы могут привлечь к ответственности за надругательство над трупом. Дело в том, что семья исполнила волю певицы и кремировала тело. Часть праха была развеяна в Крыму, часть захоронена на Троекуровском кладбище.

"Для бабушки новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом, она никак не может оправиться", — возмутилась Анетта в комментарии изданию Starhit.

Женщина поразилась, что кто-то может быть настолько жестоким и сочинять сплетни о надругательстве над телом.

"Мы исполнили прижизненную волю нашей мамы", — добавила она.

Бриль убеждена, что слухи распускает вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов. По ее мнению, он виновен в смерти артистки, но хочет "перевести стрелки".