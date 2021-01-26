Лукашенко потребовал пресекать зарубежное финансирование беспорядков в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к комитету госконтроля с требованием пресекать внешнее финансирование попыток дестабилизации в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к комитету госконтроля с требованием пресекать внешнее финансирование попыток дестабилизации в республике.

С соответствующим заявлением белорусский лидер выступил 26 января в ходе назначения Василия Герасимова на должность главы Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь.