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12:01   26 Января 2021
Политика

Секретарь Совбеза России рассказал зачем нужен Западу блогер Навальный

Секретарь Совбеза России рассказал зачем нужен Западу блогер Навальный

Блогер Алексей Навальный нужен Западу для того, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в беседе со СМИ.

Николай Патрушев считает, что Алексей Навальный подослан в Россию с целью создать социальные потрясения в российском обществе, организовать забастовки и провести новые майданы. По мнению политика, действия западных кураторов "берлинского пациента" могут привести в стране к тому, что происходит на Украине.

"К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность. Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах", — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев уверен, что блогер за свои деяния должен нести ответственность в соответствии с законом.

Основатель ФБК (иноагент в РФ) был задержан правоохранителями после прибытия в Россию из Германии. Полиция взяла блогера под стражу из-за его регулярных нарушений условного срока по делу "Ив Роше". 23 января в городах страны прошли несанкционированные митинги в защиту Навального.

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#патрушев #навальный #мнение

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