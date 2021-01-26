Секретарь Совбеза России рассказал зачем нужен Западу блогер Навальный

Блогер Алексей Навальный нужен Западу для того, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в беседе со СМИ.

Блогер Алексей Навальный нужен Западу для того, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в беседе со СМИ.

Николай Патрушев считает, что Алексей Навальный подослан в Россию с целью создать социальные потрясения в российском обществе, организовать забастовки и провести новые майданы. По мнению политика, действия западных кураторов "берлинского пациента" могут привести в стране к тому, что происходит на Украине.

"К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность. Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах", — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев уверен, что блогер за свои деяния должен нести ответственность в соответствии с законом.

Основатель ФБК (иноагент в РФ) был задержан правоохранителями после прибытия в Россию из Германии. Полиция взяла блогера под стражу из-за его регулярных нарушений условного срока по делу "Ив Роше". 23 января в городах страны прошли несанкционированные митинги в защиту Навального.