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11:54   26 Января 2021
Общество

Новые требования к работе стоматологий планируют смягчить после обращения Титова

Новые требования к работе стоматологий планируют смягчить после обращения Титова

Министерство здравоохранения России может смягчить новые требования к работе стоматологий, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в письме замглавы ведомства Евгения Камкина к бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову. В конце прошлого года Титов попросил вице-премьера Татьяну Голикову посодействовать корректировке норм, которые, по его мнению, могут повлечь за собой массовое приостановление деятельности стоматологических клиник.

Речь идет о нескольких новых правилах. Так, в каждой стоматологии, где нет отдельного рентгеновского кабинета, теперь должны быть установлены рентгеновский аппарат для снимков полости рта, а также аппарат для панорамной съемки зубов, пишет ТАСС.

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#минздрав рф #стоматология #новые требования

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