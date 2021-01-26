11:51 26 Января 2021Армия
Специалисты Восточного военного округа проведут испытания робота-разведчика
Изобретатели Восточного военного округа создали видеокамеру высокого расширения съемки на базе дистанционно управляемого колесного шасси.
Изобретатели Восточного военного округа создали видеокамеру высокого расширения съемки на базе дистанционно управляемого колесного шасси.
В общевойсковой армии ВВО идет подготовка к испытанию нового роботизированного устройства, созданного для удаленного слежения и видеозаписи в закрытых помещениях. Система видеокамеры разработана так, что управлять механизмом возможно на расстоянии до 300 метров. Создатели устройства сообщили, что с его помощью можно осуществлять не только разведку, но и поиски взрывоопасных предметов в подземных помещениях.
За прошлый год в Восточном военном округе было разработано более 30 новых устройств, которые направлены на улучшение и развитие воинской деятельности.