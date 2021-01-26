Финляндия оставляет закрытыми границы для российских туристов

Ранее Москва объявила о возобновлении авиасообщения с Хельсинки.

Правительство Финляндии продлевает запрет на въезд для российских туристов, хотя Россия открыла границы для финнов.

«Границы (в настоящий момент) не открываются для третьих стран, таких как Россия. Граждане РФ не смогут свободно приезжать в Финляндию», — заявила представитель финского МВД Эриикка Койстинен в интервью ТАСС.

Ограничения будут действовать минимум до 25 февраля.

Накануне стало известно, что Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

Финляндия закрыла границы из-за пандемии коронавируса 19 марта 2020 года. В сентябре правительство открыло границы для государств, где количество заболевших не превышало четверти жителей населения за последние две недели, без требования о самоизоляции.

На сегодняшний день разрешен въезд в Финляндию для тех россиян, кто является супругом или родителем гражданина государства, а также по причине неотложных семейных обстоятельств (рождение ребенка, свадьба или серьезная болезнь родственника). С 1 октября Финляндия открыта для владельцев недвижимости на территории страны, если необходим срочный ремонт.