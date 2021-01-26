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11:36   26 Января 2021
Общество

"Спутник V" в ближайшее время получит регистрацию более чем в 25 странах

"Спутник V" в ближайшее время получит регистрацию более чем в 25 странах

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" в ближайшие две недели получит регистрацию более чем в 25 странах. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился ожиданиями насчет регистрации отечественного препарата за рубежом. По его словам, "Спутник V" уже зарегистрирован в 14 странах. С таким заявлением Дмитриев выступил на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в режиме онлайн. Глава фонда добавил, что с каждой страной велась индивидуальная работа в вопросе партнерства по производству препарата.

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#регистрация #вакцина #Спутник V

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