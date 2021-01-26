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11:33   26 Января 2021
Политика

"Политический выбор": экс-министр Украины назвал причину отказа от "Спутника V"

"Политический выбор": экс-министр Украины назвал причину отказа от "Спутника V"

Украина заказывает те вакцины, от которых отказываются другие страны, уверен экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Бывший политик также напомнил о предложении использовать российскую вакцину "Спутник V". Украине предлагали и сам препарат, и технологию его изготовления. Вакцина РФ более эффективна, чем навязанные властями Незалежной препараты, уверен Суслов. Однако Украина отказалась, подчеркнул он. Экс-министр выступил в эфире телеканала NewsOne.

"Но здесь политический выбор, со стороны украинской власти неоднократно заявлялось, что мы именно российскую вакцину применять не будем", — заключил бывший политик.

Ранее в Сети отреагировали на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о причинах отказа от российской вакцины. В интернете заявления политика расценили в качестве отказа думать о здоровье населения.

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#украина #вакцина #виктор суслов

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