"Политический выбор": экс-министр Украины назвал причину отказа от "Спутника V"

Украина заказывает те вакцины, от которых отказываются другие страны, уверен экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Украина заказывает те вакцины, от которых отказываются другие страны, уверен экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Бывший политик также напомнил о предложении использовать российскую вакцину "Спутник V". Украине предлагали и сам препарат, и технологию его изготовления. Вакцина РФ более эффективна, чем навязанные властями Незалежной препараты, уверен Суслов. Однако Украина отказалась, подчеркнул он. Экс-министр выступил в эфире телеканала NewsOne.

"Но здесь политический выбор, со стороны украинской власти неоднократно заявлялось, что мы именно российскую вакцину применять не будем", — заключил бывший политик.

Ранее в Сети отреагировали на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о причинах отказа от российской вакцины. В интернете заявления политика расценили в качестве отказа думать о здоровье населения.