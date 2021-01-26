Актер из «Сватов» рассказал, как продвигаются съемки нового сезона

Максим Белых добавил, что все с нетерпением ждут седьмую часть сериала.

Сыгравший в «Сватах» актер Даниил Белых заверил, что съемки полюбившегося россиянам сериала идут по плану. Об этом он рассказал в сториз Instargam.

Поклонники Белых поинтересовались, как проходит работа над седьмым сезоном «Сватов» и правда ли, что сериал уже доснят.

«"Сваты" идут по плану. Ждем все», — сказал актер.

Белых сыграл роль Максима Ковалева, отца Женечки Ковалевой в исполнении известной актрисы Анны Кошмал.

Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что они возобновятся в 2021 году. Тогда же сериал выйдет на экраны.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что новая часть сериала без актера Виталия Семенцова, который играл отца Михаила, крестившего новорожденную дочь Буханкиных.