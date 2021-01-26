Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:40   26 Января 2021
Шоу-бизнес

Актер из «Сватов» рассказал, как продвигаются съемки нового сезона

Актер из «Сватов» рассказал, как продвигаются съемки нового сезона

Сыгравший в «Сватах» актер Даниил Белых заверил, что съемки полюбившегося россиянам сериала идут по плану. Об этом он рассказал в сториз Instargam.

Поклонники Белых поинтересовались, как проходит работа над седьмым сезоном «Сватов» и правда ли, что сериал уже доснят.

«"Сваты" идут по плану. Ждем все», — сказал актер.

Белых сыграл роль Максима Ковалева, отца Женечки Ковалевой в исполнении известной актрисы Анны Кошмал.

Актер из «Сватов» рассказал, как продвигаются съемки нового сезона

Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что они возобновятся в 2021 году. Тогда же сериал выйдет на экраны.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что новая часть сериала без актера Виталия Семенцова, который играл отца Михаила, крестившего новорожденную дочь Буханкиных.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сериал #сваты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров