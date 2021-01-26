В России заболели коронавирусом еще 18 241 человек

Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 18 241 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 18 241 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус подтвердили в 85 регионах страны. При этом 10,6% из новых случаев не проявляли характерных симптомов заболевания. Российские медики также зафиксировали 564 летальных исхода. Выписаны за сутки были 23 798 пациентов, которые успешно справились с инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 3 756 931 случай коронавируса, из них 3 174 561 человек уже выздоровели.