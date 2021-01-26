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11:23   26 Января 2021
Россия

Бывший вице-премьер Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет

Бывший вице-премьер Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет

Скончался бывший заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько. Об этом сообщил "Коммерсант". Ему было 64 года.

Причина смерти не сообщается. Но известно, что Приходько продолжительное время болел.

С 2013 года Сергей Приходько руководил аппаратом Правительства РФ. Курировал вопросы международного сотрудничества.  С 2018 по январь 2020 года занимал пост первого зама руководителя аппарата Правительства.

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