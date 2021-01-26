Бывший вице-премьер Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет

Причина смерти пока не называется.

Скончался бывший заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько. Об этом сообщил "Коммерсант". Ему было 64 года.

Причина смерти не сообщается. Но известно, что Приходько продолжительное время болел.

С 2013 года Сергей Приходько руководил аппаратом Правительства РФ. Курировал вопросы международного сотрудничества. С 2018 по январь 2020 года занимал пост первого зама руководителя аппарата Правительства.